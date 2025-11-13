Валерий Харчишин впервые после разрыва с Яниной Соколовой заговорил о новых отношениях

Валерий Харчишин и Янина Соколова

Фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин впервые после громкого разрыва с журналисткой Яниной Соколовой рассказал о своей личной жизни.

Так, артист подтвердил, что снова влюблен. Несмотря на то, что музыкант сначала избегал прямого признания, однако впоследствии все-таки ответил. В то же время звезда отметил, что не любит скованность в отношениях, ведь, по словам Харчишина, прежде всего он ценит свободу в романтических отношениях.

«Я свободен даже тогда, когда мое сердце занято. Потому что я прежде всего ценю свободу в отношениях. Если ее нет — это не отношения, а… ну, вы поняли. Безусловно, я влюблен», — признался певец в видео «Утро в большом городе».

Валерий Харчишин с Яниной Соколовой / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Харчишин также откровенно прокомментировал ситуацию вокруг своего сообщения-признания, в котором он подтвердил, что имел роман с Соколовой. Именно после этой публикации журналистка резко отреагировала, отметив, что не давала согласия на разглашение личных деталей.

«Мне стыдно, что не все поняли кавычки в слове «каминг-аут». Это был эмоциональный момент. Да, я сожалею. Знаю, что этим причинил Янине неприятные эмоции. Это произошло импульсивно, потому что у меня тогда был эмоциональный пик. Меня раздражали все те спекуляции и неопределенность вокруг нас», — пояснил музыкант.

Харчишин также отметил, что советовался с Соколовой перед тем, как публично говорить о разрыве, и, по его словам, сделал это не для пиара, а чтобы «поставить точку в догадках»: «Мы с Яниной говорили. Мне сказали примерно так: «Объяви, что ничего нет». Поэтому я и сделал это. Я просто эмоциональный человек, и тогда мне хотелось закрыть тему».

