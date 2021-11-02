Валерий Харчишин впервые рассказал о неизлечимой болезни сына: "Он постепенно уходит"

Певец тяжело переживает болезнь мальчика.

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин впервые рассказал о болезни сына.

Так, знаменитость принял участие в шоу "Битва экстрасенсов", где поделился, что в его роде много проблем постигает мужчин. В частности, в 2007 году звезда попал в страшное ДТП, когда ехал в роддом на встречу к своему новорожденному сыну.

Через несколько лет после аварии у одного из потомков звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.

Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Я думал, что страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее, потому что, когда твой близкий человек, твой сын остается дома рядом с тобой, но он меняется… В конце концов, остается тело, а душа... он просто постепенно уходит. Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоем представлении один, а приходишь домой — это другой человек. Просто вытащили из него все изнутри", — поделился исполнитель.

Музыкант рассказал и о двух самых болезненных смертях, которые ему пришлось пережить. Это смерть близкого друга и брата.

"Умер близкий мне друг, 12 лет мы были вместе, в хоре пели. Он ушел из жизни по собственному желанию, прыгнул с моста. Вторая смерть – это брат Василий. Он страдал долго от онкологии, лимфома крови. Эти две потери имеют больное место в моей жизни", – признался он.

Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Заметим, Валерий Харчишин и его супруга Юлия Кузьминская в 2016 году потеряли сына. На 21 неделе беременности у женщины случился выкидыш.

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