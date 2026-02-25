Валерий Харчишин закрутил новый роман и намекнул на причину разрыва с Яниной Соколовой

Валерий Харчишин

Фронтмен украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассекретил новый роман и намекнул на вероятную причину разрыва с журналисткой Яниной Соколовой.

Откровенно личным артист поделился на проекте "Розмова". Исполнитель признался, что пережил довольно сложный период в жизни, который длился около трех лет. Певец говорит, что "был на дне". Однако побороть тяжелый период ему помог человек. Именно благодаря ей, по словам Харчишина, он "оттолкнулся от дна". Артист делится, что дома наладились отношения, там его ждут. На уточнение интервьюера, речь идет здесь о возлюбленной, певец коротко отметил, что это в первую очередь и подруга, но и человек, к которому есть чувства.

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Каждый человек - это прежде всего его внутренний мир, а личные отношения - его "дома". Когда налаживаются отношения дома, и ты понимаешь, что тебя там ждут, что есть тыл и он сформирован, тогда налаживаются все процессы. У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Видимо, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна. Это была напрасная надежда, созависимые или монозависимые отношения. Когда я говорю о тыле - это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна", - делится музыкант.

Кстати, артист оговорился, что тяжелый период в его жизни длился три года. На то время пришлись созависимые отношения Валерия Харчишина с "американскими горками", когда то они с избранницей расходились, то сходились. Артист говорит, что в конце концов завершил этот роман, поскольку понял, что не станет лучше. Вполне вероятно, что Валерий Харчишин имеет в виду роман с Яниной Соколой. Артист осенью прошлого года впервые признался, что они были вместе, но сразу же объявил, что отношения завершились. Причин бывшие партнеры не называли, как и точно не известно, сколько они были вместе.

Янина Соколова и Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Напомним, недавно Валерий Харчишин иронично перепел хит группы "Друга Ріка" - "Вже не сам". Артист также насмешил появлением в клипе в образе сома.