Валерий Меладзе испугался вопроса о войне Украины и сбежал от журналистов

Люди из окружения исполнителя пытались его скрыть и выбили из рук журналистов камеру.

Певца Валерия Меладзе застали во время отдыха на французском курортном Куршевель, где он отдыхал в компании российской элиты.

Журналисты "УП" заметили артиста, когда тот развлекался в одном из ресторанов, и задали такой вопрос: "Как вам отдыхает в Куршевеле, пока россия бомбит Украину?".

Валерий Меладзе / Фото: скриншот с видео

Меладзе не на шутку испугался. Сначала певец сказал, что не будет об этом говорить. Впоследствии Меладзе отвел журналистов и пытался "нормально поговорить" без камеры: "Выруби, я хочу поговорить нормально". Артист даже пытался руками закрыть камеру, но получил отказ.

Ничего лучше исполнитель не придумал, как убежать. Журналисты с камерой следовали за ним, однако кто-то из окружения певца выбил техник из рук. По всей вероятности, это была его жена Альбина Джанабаева, которая тоже была там.

Кстати, бдительные зрители заметили, что на рукаве куртки Меладзе виднелся знак, похожий на латинскую букву "Z". А именно таким символом российские оккупанты обозначают свою технику.

Рука Валерия Меладзе / Фото: скриншот с видео

Напомним, Валерий Меладзе ни разу не показал свою позицию по поводу войны в Украине. В то же время певец продолжает жить и работать в России. Как-то на корпоративе в Дубае музыкант на слова "Слава Украине!" ответил – "Героям Слава!". Но это вызвало истерику у россиян, после чего Меладзе оправдался и заговорил о "братских народах" и "конфликтах" между ними.

Читайте также: