Валерий Меладзе оправдался за свое тихое "Героям слава" в Дубае: "Хочу, чтобы вы поняли мои слова"

Певец Валерий Меладзе поспешил оправдаться из-за своих слов, сказанных им в новогоднюю ночь во время корпоратива в Дубае.

Тогда, напомним, артист на крик одного из фанатов в зале "Слава Украине!" убрав микрофон, едва слышно ответил "Героям слава". После этого исполнителя начали "отменять" в России, его требуют признать "иноагентом" и лишить всех званий и гражданства.

В свою очередь, Меладзе быстро опубликовал сообщение в Instagram, где объяснил, что "не все так однозначно" и заговорил о "братских народах" и "конфликте" между ними:

"Люди, я хочу чтобы вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", — прокомментировал свои слова в Дубае Меладзе.

Валерий Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Напомним, что в новогоднюю ночь Валерий Меладзе выступал на корпоративе в Дубае. Там один из присутствующих в зале выкрикнул "Слава Украине", на что Меладзе отреагировал. Он убрал от рта микрофон и тихо произнес "Героям слава", затем сказал "тшш" и подчеркнул, что "вечер вне политики".

@mr_denii Он просто знает, за кем будет победа ♬ оригинальный звук — . Отметим, что 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, Валерий Меладзе, который свои студенческие годы провел в Николаеве, записал эмоциональное видео, в котором призвал остановить военные действия. Тогда же артист сказал: "У нас есть язык. Говорите, как есть! Путин напал на Украину! На всю Украину! Нам не нужна Россия! Нас не от кого спасать, только от России!". Но, буквально за считанные минуты Меладзе перезалил видео, из которого исчезло хоть какое-то упоминание о Путине и появился текст о том, что обе стороны "должны сесть за стол переговоров". Кроме того, артист отключил комментарии к видео. Хотя до этого они были активны. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valery Meladze (@meladzevalerian)

Тогда российская юмористка Татьяна Лазарева, которая поддерживает Украину и критикует кровавую политику путина, делилась, что из-за призыва Меладзе остановить войну, он попал в "список нежелательных лиц" в России и "все потерял".

В июле 2022 года появился неофициальный "список запрещенных артистов " в России, в который попали российские музыканты, поддержавшие Украину. В частности, в списке фигурировали имена Бориса Гребенщикова, Земфиры и Валерия Меладзе. Впрочем, учитывая, что Меладзе продолжил жить и работать в России, свое мнение и отношение к полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия, он изменил.

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