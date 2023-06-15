Валерий Залужный неожиданно "запел" вместе с Колей Сергой в песне о Белгороде

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный появился в новом клипе артистов "Культурного десанта" — Коли Серги, Миши Крупина и Саши Чемерова.

Так, музыканты представили видеоработу на композицию под названием "Белгород". В ироническом видео Залужный появляется в боевой технике – в самолете, в танке, на котором едет по улицам российского города Белгород. Правда, в городе повсюду украинская символика, сине-желтые цвета и лозунги "Слава Україні!":

"Восстанавливаем справедливость и лишний раз напоминаем всем украинцам, кто будет решать, где заканчивается украинская земля. Белогородцы, что-то случилось? Держитесь, скоро будете свободными!" – говорится в описании под видео.

Коля Серга и Валерий Залужный

Напомним, на днях лидер группы "Бумбокс" и музыкант Коля Серга, которые с началом полномасштабной войны защищают Украину на передовой, показали совместное фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Артисты заинтриговали, что "дальше будет что-то интересное".

Читайте также: