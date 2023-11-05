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Валерий Залужный поделился редким селфи с женой и ошеломил их сходством

Валерий Залужный поделился редким селфи с женой и ошеломил их сходством

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2809
Время на прочтение
1 мин
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Валерий Залужный поделился редким селфи с женой и ошеломил их сходством

Валерий Залужный с женой / Фото: facebook.com/vzaluznyj

Главнокомандующий ВСУ сделал фото с возлюбленной в своем кабинете.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный сделал свежее фото, на котором изображен вместе с женой Еленой.

Фотографией супругов поделился на своей странице в Facebook бывший народный депутат Украины Борислав Береза. Судя по интерьеру на снимке, он был сделан в кабинете Залужного. На фото главнокомандующий ВСУ с супругой позируют на фоне украинского флага и портрета Залужного:

"Главком и его жена. Привыкли побеждать. Вместе!" – подписал фотографию Береза.

Валерий Залужный с женой / © facebook.com/borislav.bereza
Валерий Залужный с женой / Фото: facebook.com/borislav.bereza

Подписчики экс-нардепа в Facebook наделали комплиментов главнокомандующему ВСУ и его избраннице:

  • Очень красивая пара!
  • Какие они симпатичные! Дай, Боже, им силы!
  • Люблю эту парочку украинцев! Слава ВСУ и Залужному!

Напомним, ранее мы писали о том, как Валерий Залужный поздравил свою жену с днем рождения. Главнокомандующий ВСУ растрогал нежным обращением к любимой в соцсети и отметил, что обязан ей всем, чего смог достичь в своей жизни.

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Дата публикации
Просмотры
2809
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