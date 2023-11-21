Валерий Залужный показал редкое фото с женой и продемонстрировал их family look

Главнокомандующий ВСУ поздравил с важным праздником.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный показал редкое фото со своей женой Еленой.
К слову, супруги сделали совместный пост в Facebook. На фото Валерий Залужный позировал с супругой, вероятно, в своем кабинете. Супруги продемонстрировали family look и поздравили с важным праздником.
Валерий и Елена Залужные показались у бордовых худи, на которых была изображена эмблема ДШВ (Десантно-штурмовые войска). Таким образом, генерал поздравил военных с профессиональным праздником. В Украине ежегодно отмечают День Десантно-штурмовых войск 21 ноября.
Подписчики Валерия Залужного написали немало комплиментов в комментариях под его фото с женой и тоже присоединились к поздравлениям.
- Искренние поздравления и большое спасибо!
- С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ! Здоровье и победы!
- Самые лучшие!
Напомним, Валерий Залужный очень редко делится фото с женой. В последний раз, когда в Сети появился снимок супругов, пользователи заметили, что они очень похожи между собой.
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