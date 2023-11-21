Валерий Залужный показал редкое фото с женой и продемонстрировал их family look

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный показал редкое фото со своей женой Еленой.

К слову, супруги сделали совместный пост в Facebook. На фото Валерий Залужный позировал с супругой, вероятно, в своем кабинете. Супруги продемонстрировали family look и поздравили с важным праздником.

Валерий и Елена Залужные показались у бордовых худи, на которых была изображена эмблема ДШВ (Десантно-штурмовые войска). Таким образом, генерал поздравил военных с профессиональным праздником. В Украине ежегодно отмечают День Десантно-штурмовых войск 21 ноября.

Валерий Залужный с женой / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Подписчики Валерия Залужного написали немало комплиментов в комментариях под его фото с женой и тоже присоединились к поздравлениям.

Искренние поздравления и большое спасибо!

С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ! Здоровье и победы!

Самые лучшие!

Напомним, Валерий Залужный очень редко делится фото с женой. В последний раз, когда в Сети появился снимок супругов, пользователи заметили, что они очень похожи между собой.

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