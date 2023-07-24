Валерий Залужный показал свою жену и трогательно поздравил ее с днем рождения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился редкой фотографией со своей женой Еленой в день ее рождения.

Трогательную публикацию генерал посвятил любимой на своей закрытой странице в Facebook. На архивном фото Залужный позировал рядом с супругой во время торжественного мероприятия.

Валерий Залужный с женой / Фото: facebook.com/vzaluznyj

В подписи к фотографии главнокомандующий ВСУ растрогал нежным обращением к имениннице и признался, что благодарит ее за все, чего смог достичь в своей жизни.

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются.

Как известно, Валерий Залужный и его жена Елена имеют две дочери. Одна из них пошла по стопам отца и стала военнослужащей, а другая — врачом.

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