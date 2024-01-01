Валерий Залужный восхитил редким новогодним фото с женой-красавицей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный показал редкую фотографию со своей женой-красавицей Еленой.

Супруги сделали селфи и опубликовали его в Facebook по случаю Нового года. На фото Валерий Залужный позировал в темном худи, а его жена Елена – в белой блузке. Позади пары красовалась новогодняя елка, украшенная белыми и серебристыми игрушками.

Таким образом, Главнокомандующий ВСУ поздравил всех с Новым 2024 годом.

"С Новым годом", – коротко подписал военный.

Валерий Залужный с женой / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

В комментариях многие пользователи тоже оставили свои поздравления. Самое главное их желание было – победа Украины и мирное небо.

Поздравляю с Новым годом, господин генерал! Вместе и к победе!

Божьего благословения семье и стране в новом году.

Искренние поздравления с Новым годом! Всех благ, исполнения желаний и замыслов, главное – скорейшей победы!

Напомним, недавно супруга главы Николаевской ОВА Виталия Кима впервые рассказала об их знакомстве. Также Юлия призналась, почему не радовалась руководящей должности мужа.

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