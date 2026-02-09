ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Гламур
309
Valeriya Force удивила сообщением, которое получила от команды LELÉKA перед началом нацотбора

Рэперша alyona alyona alyona высказала свое мнение по этому поводу.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Valeriya Force и LELÉKA

Финалистка Национального отбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force удивила сообщением, которое получила от команды конкурентки LELÉKA прямо перед началом конкурса.

Валерия этим поделилась в своем Instagram. Артистка отметила, что команда LELÉKA в 18:00, а именно в это время началось предшоу нацотбора, пригласила ее на афтерпати. В сообщении говорилось о том, что LELÉKA традиционно каждое важное событие и сложную длительную работу завершает празднованием. И этот раз не стал исключением. Поэтому, LELÉKA пригласила Valeriya Force, чтобы лично поблагодарить ее за сотрудничество в течение нацотбора. Однако, уже на утро это сообщение было удалено.

"7 февраля в 18:00 команда LELÉKA пригласила меня на ее афтерпати. Это приглашение удалили. У меня не получилось пойти на празднование, потому что приглашение удалили. Поэтому, по такому случаю я предлагаю сделать афтерпати для участников, которые не поедут в Вену", - говорит Valeriya Force.

Именно такое сообщение Valeriya Force получила от команды LELÉKA

Стоит отметить, что в сообщении команды LELÉKA ничего не говорилось заранее о ее победе. Тем не менее, рэперше alyona alyona это показалось странным и неуместным, о чем она написала в комментариях Valeriya Force: "Немножко паливо и немножко кринж".

Напомним, ранее другая участница нацотбора Monokate удивила заявлением. Артистка выдала, что еще с начала конкурса было понятно, что победит именно LELÉKA.

