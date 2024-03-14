Валерия Ходос откровенно рассказала о личной жизни и о будущей свадьбе

Украинская актриса Валерия Ходос рассказала о своей личной жизни, которую тщательно скрывает.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка объяснила, что не спешит рассказывать подробности о своей второй половинке. Знаменитость убеждена, что счастье любит тишину. Поэтому она боится делиться подробностями личной жизни, чтобы не сглазить.

"Можно, я не буду комментировать. Я хотела бы такого тихого счастья. Я просто боюсь говорить об этом. Не хотелось бы", — объяснила артистка.

Валерия Ходос / Фото: скриншот с видео

Тем не менее, Валерия Ходос призналась, что уже мечтает о семье и детях. А вот в будущем праздновать свадьбу актриса не планирует. Как призналась знаменитость, ей не нравится помпезность этого праздника. Впрочем, от какой-то креативной вечеринки актриса не отказалась бы.

"Я хочу семью, мужа, двух или трех деток, еще одну собаку, большой дом, это все я хочу. А вот саму свадьбу… У меня есть немного сомнения от помпезности этого празднования. Мне кажется, что это немного не мой формат. Но если это будет что-то креативное, такая интересная тусовка, то будет называться этим странным словом "свадьба", — поделилась артистка.

Валерия Ходос / Фото: скриншот с видео

Отметим, Валерия Ходос предпочитает не рассказывать ничего о своей личной жизни. Так что пока неизвестно, находится ли она с кем-то в отношениях или нет.

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