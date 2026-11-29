Валерия Крук / © instagram.com/valeriyakruk

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Украинская ведущая и модель Валерия Крук, более известная как Кульбаба, показала ужасные раны и шрамы на теле, которые появились после того, как ее облили кислотой.

Знаменитость в юности стала жертвой нападения. Когда Валерии Крук было всего 22 года, ее облили кислотой. Случилось это в августе далекого 2001 года. Подробности нападения ведущая не раскрывала. Известно, что тогда она получила ужасные химические ожоги тела — больше всего пострадали шея, грудь и рука.

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В своем Instagram Валерия Крук показала, как выглядело ее тело. Из-за кислоты у ведущей остались ужасные раны. К счастью, врачи смогли нормализовать состояние знаменитости после нападения, после чего ее ждал длительный путь лечения и реабилитации.

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Именно так выглядело тело Валерии Крук после того, как ее облили кислотой. / © instagram.com/valeriyakruk

Валерия Крук перенесла и не одну пластическую операцию. Ведущая хотела избавиться от шрамов, которые у нее остались после ожогов, и делала пластические операции с пересадки кожи. Правда, некоторые все же не удалось замаскировать. Чтобы скрыть все шрамы, Валерия Крук набила на тех местах татуировки.

«Не торопитесь судить других, ведь вы никогда не знаете, какую цену человек заплатил за то, кем он стал. 14.08.2001. Второй день рождения и ад длиной в годы», — подписала кадры ведущая.

Именно так выглядело тело Валерии Крук после того, как ее облили кислотой. / © instagram.com/valeriyakruk

В комментариях Валерию Круку поддержали подписчики. Пользователи отметили, что она очень сильна, что смогла это все выдержать. Тем временем ведущая поблагодарила за такие теплые слова.

Напомним, недавно актер Григорий Бакланов прямо на сцене серьезно травмировался. Артист из-за сильной боли упал и свернулся на полу.

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