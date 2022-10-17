Валерия Крук рассказала о непростых отношениях с дочерью: "Это был пи*дец"

Известная ведущая также рассказала, как ей удалось наладить отношения с 20-летней дочерью.

Известная украинская телеведущая и модель Валерия Крук рассказала о непростом периоде в отношениях с дочерью.

В частности, знаменитость вспомнила переходный возраст Софии. По словам Валерии, им было сложно находить общий язык, поэтому у них сложились тогда непростые отношения.

"Соня была сложным подростком. Это был пи*дец. Вот по-другому не скажешь", — поделилась Крук.

Впрочем, телеведущая наладила отношения с дочерью. Во-первых, в Софии прошел переходный возраст. Во-вторых, когда началась в Украине полномасштабная война, 20-летняя дочь Крук уехала за границу. По словам Валерии, сепарация пошла им на пользу. Теперь они стали настоящими подругами.

Фото: instagram.com/valeriyakruk

"Как только у Сони прошел пубертат, так и наладились отношения. Плюс она во время войны переехала в Европу, пожалуй, и эта сепарация повлияла хорошо на наши отношения. Сейчас мы общаемся как лучшие подружки. Я еще никогда в жизни не чувствовала такой сильной. любви и тепла к своей дочери, как сейчас. Как-то ну очень сильно! Она моя гордость и душа", — отметила Валерия.

Напомним, у Валерии Крук есть 20-летняя дочь София. Впрочем, ведущая почти ничего не рассказывает о девушке, а также практически не показывает ее в социальных сетях.

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