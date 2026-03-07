Валерия Крук шокировала, как убегала из Дубаи во время обстрелов: "Полет был еще тот, очень страшно"

Валерия Крук / © instagram.com/valeriyakruk

Известная украинская телеведущая и модель Валерия Крук рассказала, как убегала из Дубаи.

Знаменитость находилась в ОАЭ на отдыхе. Однако модель застряла там. Иран начал обстреливать ОАЭ, поэтому вылеты просто отменили. Однако Валерия Крук нашла возможность, как эвакуироваться. Помогли ведущей в этом друзья, которые владеют туристической компанией. Они написали Валерии и предложили варианты вылетов. Сначала Крук не соглашалась, но в конце концов, когда ее рейс, которым она и должна была вылетать, в очередной раз перенесли на другую дату, то все же согласилась на предложение друзей.

"Дубайская эвакуация прошла успешно. Спасибо друзьям! Все решилось быстро и неожиданно. Я уже в Болгарии. Ночью прилетела. Хочу поделиться тем, как я выехала. Я в очередной раз благодарна Богу за своих друзей, за людей, которые мне встречаются в жизни. Именно друзья мне помогли вылететь. У моих друзей есть туристическая компания. Я не обращалась к ним, но они сами мне написали", - поделилась блогерша.

Валерия Крук смогла вылететь из Дубаи / © instagram.com/valeriyakruk

Наконец, Валерии Крук быстро нашли рейс. Однако модель говорит, что вылет был не из легких. В период ожидания самолета начался обстрел, поэтому всех эвакуировали. Затем, когда уже Крук направлялась непосредственно к самолету - второй обстрел. Но на этот раз удалось вылететь. Самолет направлялся в облет опасных зон, однако модель говорит, что все равно было страшно. Тем не менее, ведущая успешно приземлилась в Болгарии.

"Я собралась и помчалась в аэропорт. Вылетали мы очень весело. Прошли регистрацию, все остальное, сидим в зоне ожидания самолета, начинается обстрел. Всех эвакуируют в такую зону в аэропорту под отдельным потолком. Обстрел закончился, нас вернули снова на посадку. Когда мы ехали в автобусе к самолету - начинается второй обстрел. Нам дали коридор. Полет был еще тот! Очень страшно было лететь. Хотя самолет облетал опасные зоны, но не все. Нервничала я, но все хорошо", - поделилась блогерша.

Напомним, в Дубае также застряла певица MamaRika. Артистка не может покинуть город, который обстреливают. Также из-за этого исполнительнице пришлось перенести некоторые концерты на другие даты.