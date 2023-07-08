Валерию Залужному – 50: как Сердючка, Дантес и Дорофеева поздравили главнокомандующего ВСУ

Сегодня, 8 июля, день рождения отмечает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Господину генералу исполняется 50 лет. С юбилеем главнокомандующего ВСУ также поздравили и украинские звезды. На своих страницах в Instagram знаменитости выразили восхищение Залужным, поблагодарили его и подчеркнули, что верят и поддерживают его.

В частности, к поздравлениям в соцсетях присоединилась ведущая Маша Ефросинина, артистка Верка Сердючка, шоумен Владимир Дантес, певица Надя Дорофеева, музыкант-защитник Коля Серга.

Маша Ефросинина

"С днем ​​рождения, господин главнокомандующий! Мы вам верим, поддерживаем, любим!"

Маша Ефросинина поздравила Валерия Залужного с юбилеем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Коля Серга

"С днем ​​рождения, Валерий Федорович"

Коля Серга поздравил Валерия Залужного с 50-летием / Фото: instagram.com/thekolya

Верка Сердючка

"С днем ​​рождения, наш генерал! И спасибо!"

Верка Сердючка поздравила Валерия Залужного с 50-летием / Фото: instagram.com/v_serduchka

Владимир Дантес

"С днем ​​рождения! Я за нас двоих посмотрел наш гороскоп. Там все супер!"

Владимир Дантес поздравил Валерия Залужного с 50-летием / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофеева

"C Днем рождения!"

Надя Дорофеева поздравила Валерия Залужного с 50-летием / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы показали, как выглядит жена Валерия Залужного, с которой главнокомандующий ВСУ внешне очень похож. Супруги вместе уже на протяжении многих лет и имеют двух дочерей.

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