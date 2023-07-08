Валерию Залужному – 50: как Сердючка, Дантес и Дорофеева поздравили главнокомандующего ВСУ

Звезды поблагодарили господина генерала, выразили поддержку и восхищение.
Сегодня, 8 июля, день рождения отмечает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Господину генералу исполняется 50 лет. С юбилеем главнокомандующего ВСУ также поздравили и украинские звезды. На своих страницах в Instagram знаменитости выразили восхищение Залужным, поблагодарили его и подчеркнули, что верят и поддерживают его.
В частности, к поздравлениям в соцсетях присоединилась ведущая Маша Ефросинина, артистка Верка Сердючка, шоумен Владимир Дантес, певица Надя Дорофеева, музыкант-защитник Коля Серга.
Маша Ефросинина
"С днем рождения, господин главнокомандующий! Мы вам верим, поддерживаем, любим!"
Коля Серга
"С днем рождения, Валерий Федорович"
Верка Сердючка
"С днем рождения, наш генерал! И спасибо!"
Владимир Дантес
"С днем рождения! Я за нас двоих посмотрел наш гороскоп. Там все супер!"
Надя Дорофеева
"C Днем рождения!"
Напомним, ранее мы показали, как выглядит жена Валерия Залужного, с которой главнокомандующий ВСУ внешне очень похож. Супруги вместе уже на протяжении многих лет и имеют двух дочерей.
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