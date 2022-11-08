Валевская после развода прогулялась в объятиях известного хореографа: "Люблю этого парня"

Украинская певица Наталья Валевская после развода с мужем Владимиром Пригладю заинтриговала новыми романтическими отношениями.

Исполнительница в своем Instagram опубликовала пикантное видео, где гуляет за границей с известным хореографом. На видео они мило держались за руки и обнимались. Компанию Натальи составил Амадор Лопес. Исполнительница еще большей интриги добавила подписью под фото

"Кажется, я люблю этого парня", — призналась Валевская и добавила смайлик с сердечками.

Амадор ответил певице на ее неожиданное признание взаимностью.

"Я тоже тебя люблю, моя любовь! Скоро вернем мирное украинское небо и все будем счастливы", — отметил Лопес.

Амадор Лопес и Наталья Валевская / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Напомним, Наталья Валевская только недавно стала холостячкой. В июле звезда официально развелась с мужем Владимиром Пригладю. Пара была в течение 20 лет.

Что стало причиной их развода, пока неизвестно. Точку в отношениях поставила именно Наталья.

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