Валевская впервые за долгое время показала своего 50-летнего избранника и как с ним развлекается

Украинская певица Наталья Валевская поделилась подробностями личной жизни.

Так, звезда в фотоблоге порадовала фанов редкими фото с возлюбленным. Загадочного избранника звезда хоть и не рассекречивает, но сообщила о его празднике. Мужчине исполнилось 50 лет. И по этому случаю возлюбленные отправились в заснеженный Буковель.

Наталья показала, какой сюрприз сделала для именинника в горах. В частности, украсила гостиничный номер шариками и вместе с ним насладилась напитками. Правда, на фото лица избранника Валевской не видно, ведь она специально закрыла его смайликом.

Наталья Валевская с избранником / Фото: instagram.com/valevska_official

Кроме того, певица показала, как с возлюбленным наслаждалась видами на подъемнике. В этот раз 50-летний мужчина для того, чтобы спрятать лицо, надел солнцезащитные очки и капюшон.

Наталья Валевская с избранником / Фото: instagram.com/valevska_official

В подписи кадров Валевская публично обратилась к любимому человеку и поздравила его с днем рождения: "С юбилеем, любимый! Пусть Господь помогает на каждом шагу. Мечтай, планируй, достигай! И пусть наступит мир в Украине".

Отметим, о новом романе Наталья Валевская рассказала еще в 2023 году. Свою новую любовь артистка обрела почти через год после развода с мужем Владимиром Пригладой. К слову, на тот момент бывшие супруги отмечали, что они остались друзьями.

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