Валевская выдала правду о сотрудничестве с Пугачевой и премии в размере 10 тыс. долларов

Наталья Валевская с Аллой Пугачевой / © instagram.com/valevska_official

Реклама

Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала об опыте работы с Аллой Пугачевой.

Артистка вспомнила, что сотрудничество с примадонной в рамках шоу «Рождественские встречи» стало для нее переломным моментом в карьере. По ее словам, Пугачева не просто приглашала артистов выступить, а фактически работала с ними как наставник — помогала раскрыть образ, сценическую подачу и эмоцию каждого номера.

«У меня был блокнот, куда я записывала все ее советы. Для меня это была учеба. Я до сих пор использую эти инструменты и ее наставления», — рассекретила исполнительница в интервью Наталье Влащенко.

Реклама

Наталья Валевская и Алла Пугачева / © instagram.com/valevska_official

Особенно ее поразила вовлеченность Аллы Пугачевой в процесс. Певица не пропускала ни одной репетиции, работала с каждым участником и даже в сложных условиях оставалась на площадке. Именно такой подход, по словам Валевской, формировал высокий уровень шоу.

Впрочем, сотрудничество было не только творческим, но и финансово ощутимым. Наталья Валевская призналась, что за участие в проекте в 2009 году получила немалую премию — 10 тысяч долларов. Эти средства она инвестировала в развитие собственной карьеры и создание нового репертуара.

В то же время Валевская отмечает: не все артисты выдерживали темп и подход Пугачевой, ведь та могла менять решение прямо во время подготовки. Но для самой певицы это стало бесценным опытом, который она до сих пор считает одним из ключевых в своей карьере.

Напомним, недавно шоумен Максим Галкин показал 77-летнюю Аллу Пугачеву с тростью на побережье. Во время войны супруги выехали из РФ и поселились за границей.

Реклама

Новости партнеров