Валид Арфуш оказался в эпицентре стрельбы в резиденции Трампа: "Слышал крики, после этого выстрелы"

Валид Арфуш / © instagram.com/arfush_walid

Медийщик и бизнесмен ливанского происхождения Валид Арфуш оказался в эпицентре стрельбы в резиденции Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа с оружием и канистрой с горючим. Во время задержания злоумышленника ликвидировали.

Как оказалось, Валид Арфуш в тот момент находился в резиденции. Медийщик был приглашен на мероприятие, которое проходило в Мар-а-Лаго. В комментарии ТСН.ua Валид Арфуш вспоминает, что в половине второго ночи услышал крики. Охранники резиденции крикнули: "Брось оружие". Однако мужчина этого не сделал. Поэтому, после этого произошли выстрелы. По словам Валида Арфуша, на место происшествия сразу прибыли полицейские и спецслужбы. Правоохранители вертолетами искали, не было ли у злоумышленника сообщников.

"Мужчина подъезжал туда на авто, вышел сразу с оружием и маленькой канистрой с горючим. То, что я слышал из окна, а это было в половине второго ночи, сначала крики. А там очень тихо, но службы везде, даже когда президента нет, они охраняют территорию. Я слышал крики: "Брось оружие". Они это повторили три раза. Похоже, мужчина не бросил оружие. Сразу после этого были выстрелы, было 7-9 выстрелов. После этого тишина, а через 5-7 минут подъехали авто, точно более 50, это и полиция, и ФБР, и Секретные службы. Начали вертолеты летать над резиденцией. Они, похоже, искали, был ли сообщник", - говорит медийщик.

Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго / © Фото из открытых источников

Валид Арфуш вспоминает, что сразу было понятно, что что-то произошло, и судя по звукам - именно стрельба. Однако в тот момент было довольно страшно. Было непонимание, что делать дальше, куда идти и к кому обращаться. На утро стало понятно, что вся территория резиденции оцеплена и никому не позволяли оттуда выезжать.

"Было страшно из-за непонимания, что происходит. Было понятно, что кто-то ворвался с оружием. Я в тот момент думал, куда бежать, но понимал, что некуда. Но службы работают хорошо. Но было напряжение, потому что мы не понимали, что происходит, и спрашивать было не у кого. Только уже на утро поняли, что вся территория была окружена различными службами, и нельзя было выезжать", - говорит медийщик.

Наконец, полицейские пообщались с Валидом Арфушем и записали его показания. Он же предоставил им видео, которые ночью успел снять. Впоследствии ему и другим присутствующим наконец-то позволили покинуть территорию резиденции.

"Полицейские подходили, спрашивали, что я слышал и видел. У меня было несколько видео, я им передал. Они все записали и отпустили. Мы ожидали, когда нам позволят выезжать, и разъехались", - добавил медийщик.

Отметим, в ночь на 22 февраля вооруженный мужчина предпринял попытку проникновения в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Мужчину сразу же попытались задержать агенты Секретной службы США и приказали ему опустить оружие, чего он не сделал, и поднял его в позицию для стрельбы. Наконец, двое агентов и заместитель шерифа открыли огонь, в результате чего мужчина получил смертельные ранения.