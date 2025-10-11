- Дата публикации
Валид Арфуш показал возлюбленную-красавицу в купальнике и рассекретил, сколько они в отношениях
Оказывается, у пары еще и особенный праздник.
Медийщик и бизнесмен ливанского происхождения Валид Арфуш рассекретил, сколько находится в отношениях с избранницей Виолеттой.
Знаменитость уже не скрывает, что не одинок, однако подробностями личной жизни делиться не торопится. Но по случаю особенного праздника медийщик сделал исключение. Оказывается, 11 октября у Валида Арфуша и Виолетты годовщина отношений. Влюбленные уже официально как год вместе.
По случаю особенной даты медийщик опубликовал серию фотографий, на которых изображен вместе с возлюбленной. На некоторых кадрах Виолетта засветилась в купальнике, поэтому, можно разглядеть ее очень стройную и подтянутую фигуру. Также Валид Арфуш обратился к избраннице и адресовал ей теплые и нежные слова.
"Один год вместе ощущался как один прекрасный день. С тобой все легко, красиво - и такая вкуснятина! Спасибо за каждое мгновение, которое мы разделили, и за все, которые все еще впереди. Единственное мое желание, чтобы поскорее закончилась война в нашей Украине, чтобы мы могли свободно дышать и снова чувствовать жизнь на полную", - обратился к возлюбленной медийщик.
Напомним, именно редакция ТСН.ua первой опубликовала совместные фото пары еще в июле этого года. Наши источники застали влюбленных на совместном отдыхе за границей.