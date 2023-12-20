Валид Арфуш развелся с женой после 22 лет брака – она обвинила его в измене

Медийщик и бизнесмен Валид Арфуш и дизайнер Лида Петрова после 22 лет брака развелись.

Еще несколько лет назад Петрова говорила, что у них в отношениях с Арфушем не все хорошо. Теперь же на своей странице в Instagram дизайнер сообщила, что они развелись официально.

Также Лидия назвала причину их разрыва. По словам Петровой, экс-благоверный за время их брака не раз ходил налево. Хотя, по словам дизайнера, Арфуш утверждает, что это "с ней что-то не так":

"Мы с В развелись. На этот раз окончательно и навсегда. Официально! По версии В мы развелись, потому что типа со мной что-то не так. Но 22 года все было так. И тут вдруг что-то не так. Моя версия – у В новое, очередное увлечение. И чтобы иметь какой-то приличный вид в этой ситуации, версия, что со мной что-то не так, начала выходить в массы. Продолжение следует, не переключайтесь", – написала в фотоблоге Петрова.

Валид Арфуш и Лидия Петрова развелись / Фото: instagram.com/omtaratutaraom

Отметим, что Валид Арфуш – украинский бизнесмен ливанского происхождения. Вице-президент украинской версии международного телеканала Euronews, президент телеканала HDFashion & LifeStyle, соучредитель радиостанции "Супер-Нова" (Super-Nova) и журнала "Папарацци".

С дизайнером Лидой Петровой Валид Арфуш был вместе с 2001 года, в 2015 они официально поженились. У них есть общих трое детей.

Валид Арфуш и Лидия Петрова

Отметим, что в начале 2019 года Лида Петрова впервые сообщила, что они с Арфушем разводятся. В Instagram она оставила печальный пост, в котором рассказала, что 30 января 2019 они разошлись. Впрочем, вскоре пост Петрова удалила.

Валид Арфуш и Лидия Петрова

В ноябре 2021 года в фотоблоге Петрова во второй раз рассказала, что расходится с Валидом Арфушем. Причем, по его инициативе. Бизнесмен якобы подал в суд документ о расторжении брака, который Петрова и показала. Тогда Лида говорила, что для нее это известие стало неожиданным. Кроме того, дизайнер заявила, что сама воспитывает и обеспечивает троих детей. Отметим, что в тот момент в Едином государственном реестре судебных решений их дела не было.

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