Валид Арфуш сфотографировался с пятью детьми и подумал, хороший ли он отец

Знаменитость воспитывает троих дочерей и двух сыновей.

Медийщик Валид Арфуш воспитывает пятерых детей.

Он редко показывает семейные фото, впрочем, в своем Instagram мужчина опубликовал снимок, на котором позировал перед камерой сразу с пятью детьми.

Валид Арфуш с детьми / instagram.com/arfush_walid

К слову, Валид поразмышлял об отцовстве. Он отметил, что мужчины годами учатся быть папами.

"Быть отцом... Приходит с годами. Для мам, все гораздо иначе. Она знакомится с ребенком с первых дней его формирования в ее теле! Не удивительно ли это? И нам, мужчинам, нужен как минимум "выход" ребенка на свет, чтобы начать долгий путь знакомства с новым и впоследствии, родным для нас человеком! Процесс, по-моему, никогда не заканчивается!" – поделился своими мыслями медийщик.

Также Валид подумал над тем, хороший ли он отец. Арфуш считает, что ему есть к чему стремиться. Впрочем, он счастлив, что стал папой.

Валид Арфуш с детьми / instagram.com/arfush_walid

"Мне никогда не удавалось играть со своими маленькими детьми! Не знаю почему! Провожу ли я достаточно времени со своими детьми, потому что этого мне или им хотелось бы? К сожалению, нет. Делает ли это меня плохим отцом? Возможно. Я знаю, что это невероятно сложно быть хорошим отцом. Мы ведь никогда не сможем делать все, что наши дети ждут от нас! Пытаться всегда надо", — поделился мыслями Валид.

Отметим, Арфуш воспитывает пятерых детей: двоих сыновей и трех дочерей.

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