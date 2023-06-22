Валюха из "Сватов" Татьяна Кравченко спилась в России и испугала внешним видом

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко спилась в России и изменилась до неузнаваемости.

В частности, артистку, которая яро поддерживает войну в Украине и восхваляет политику кремлевского диктатора путина, застали в неадекватном состоянии в поезде. Как рассказала пассажирка, она заметила Кравченко в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актриса вообще не могла сама стоять на ногах и передвигаться без помощи.

"Ехала с актрисой Татьяной Кравченко. Она очень плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон. ", – передают слова пассажирки российские пропагандисты.

Татьяна Кравченко / Фото: Фото из социальных сетей

Также в Сети опубликовали новый снимок актрисы-путинистки. Кравченко не может сама ходить, ее поддерживают за руки. Она кардинально поправилась и выглядела неряшливо.

Отметим, слухи о том, что Кравченко злоупотребляет алкоголем, ходят уже давно. В январе она сорвала представление в театре, просто не приехав на событие. Тогда намекали, что причиной этого стал алкоголь, к которому она не безразлична.

Татьяна Кравченко в сериале "Сваты"

Напомним, в начале полномасштабной войны Татьяна Кравченко, уроженка Донбасса, ни слова не сказала о российском вторжении в Украину. Она продолжила жить в России и зарабатывать кровавые рубли. Однако об отношении путинистки к войне несложно догадаться. С 2015 года Кравченко запрещен въезд в Украину. Актриса поддержала аннексию Крыма и вторжение России на Донбасс.

Кстати, свою коллегу по сериалу "Сваты" актрису Кошмал, игравшую внучку Валюхи, Кравченко успела осудить. Она назвала Анну "подлой" и "неблагодарной" за антивоенную позицию.

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