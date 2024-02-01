Василиса Фролова фото с подросшим сыном отпраздновала два года в "городе, который никогда не заменит дом"

Ведущая показала, как вырос ее сын Родион.
Украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась с поклонниками фотографиями, где изображена со своим двухлетним сыном Родионом.
На странице в Instagram знаменитость разместила фотографии с мальчиком и удивила, насколько сын похож на нее. Под этими кадрами Фролова поделилась, что уже два года, как они с Родионом находятся в другой стране из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как ранее рассказывала ведущая, она с мужем Дмитрием Котеленцем и сыном живет в ОАЭ в городе Дубае. Муж Фроловой в мирное время был продюсером, последние шесть лет он работает для компании "Warner Brothers" за границей, куда с началом войны забрал жену и ребенка.
"Сегодня два года как мы здесь. Прекрасный безопасный город, который никогда не заменит дом", — такой подписью Фролова сопроводила снимки.
В свою очередь, фолловеры телеведущей не сдержали своего восторга от того, насколько сын на нее похож:
- Маленький ангелочек, очень похож на маму
- Всему свое время. Счастливый малыш – счастливая мама
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Напомним, ранее Василиса Фролова поделилась редкими фотографиями со своим мужем Дмитрием Котеленцем и рассказала, как один случайный лайк изменил ее жизнь.
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