Василиса Фролова кардинально изменила прическу и ошеломила новым имиджем: фото до и после

Украинская телеведущая Василиса Фролова похвасталась неожиданными изменениями во внешности.

Так, знаменитость в своем фотоблоге неожиданно предстала с новой прической в стиле бикси. Фролова опубликовала новый фотосет и призналась, что в последний раз так стриглась и красилась 25 лет назад у известного парижского парикмахера. И вот через большой промежуток времени она снова отважилась и осталась полностью удовлетворена результатом.

"Когда-то лет 25 назад меня так же подстриг лично Жак (тот же) для открытия своего первого салона в Восточной Европе. Только цвет был грубее, только страна была глупее, только времена были светлее…", — написала Василиса.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

К слову, поклонники уже успели засыпать ведущую комплиментами и написать, что ей очень идет новая прическа.

Как мне нравится эта ваша прическа. Вот думаю, а может себе такую

Вам очень подходит и прическа, и цвет

Ух ты, а я не видела, как тебе стильно и красиво

Красиво как!

Напомним, недавно Макс Барских также удивил поклонников новым имиджем. Певец неожиданно стал блондином и показался в чувственной видеоработе.

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