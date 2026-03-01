Василиса Фролова о ситуации в Дубае: "Видела, как сбивают ракету, слышала более 10 взрывов"

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Украинская телеведущая Василиса Фролова высказалась о ситуации в Дубае, который оказался под иранской атакой.

Знаменитость вместе с семьей уже пятый год живет в ОАЭ. Ведущая в эфире канала "Киев24.news" говорит, что никто не ожидал такой ситуации. В частности, она слышала более 10 взрывов в Дубае и собственными глазами видела, как сбивают ракеты. Тем не менее, в городе нет массовой паники и эвакуации. Хотя и советуют всем оставаться в безопасных местах. Также Василиса Фролова говорит, что нет никакой информации об укрытии. И по словам знаменитости, их гораздо больше интересует, где расположены американские военные базы, поскольку именно они под прицелом.

"Массовой эвакуации и паники нет. Но я слышала взрывы и собственными глазами видела, как сбивали ракету. Мы слышали более 10 взрывов. Ситуация странная. Здесь нет массовой системы оповещения о безопасности, об укрытиях. На самом деле, мы ищем, где расположены американские базы, потому что они стреляют по ним. Утром начали стрелять по Абу-Даби. Но на Дубаи уже было три волны, мы их услышали и увидели", - говорит ведущая.

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Также Василиса Фролова отметила, что хоть и паники нет, однако пляжи пустые, а все вокруг только и делают, что говорят об обстрелах. Кроме того, по словам ведущей, страна была не готова к такому развитию событий.

"Страна действительно была к этому не готова. Хотя внутреннее ощущение, что Министерство обороны справится, оно есть, потому что страна сильная. Паники нет, но пляжи пустые. Люди ходят, и все говорят о бомбах. Нет массового оповещения, это главное", - добавила ведущая.

