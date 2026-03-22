Василиса Фролова ошеломила суммой, которую тратит на жизнь в ОАЭ: "Хватаюсь за любые подработки"

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Украинская телеведущая Василиса Фролова ошеломила суммой, которую тратит на жизнь в ОАЭ.

Еще до полномасштабной войны знаменитость вместе с мужем поселилась за границей. Ведущая в интервью Oboz.ua признается, что со временем уже приспособилась к жизни в ОАЭ и даже научилась экономить. Тем не менее, расходы у семьи Василисы Фроловой немалые. В месяц ведущей, мужу и их сыну необходимо около 7-10 тысяч долларов для комфортной жизни. Больше всего средств уходит на аренду квартиры и обучение Родиона.

"Мы уже пристроились, научились экономить. Я уже знаю, где покупать более дешевую гречку. Но все равно, на семью из трех человек, как мы, нужно примерно 7-10 тысяч долларов (от 360 тысяч гривен до 438 тысяч гривен) в месяц. Самые большие расходы идут на аренду квартиры и образование для сына. Одежда? Мне кажется, я здесь почти ничего не покупаю", - признается ведущая.

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова также откровенно рассказала, что сбережений у семьи уже нет. Муж знаменитости работает в ивент-сфере. Однако на фоне атаки Ирана на ОАЭ сейчас эта сфера на паузе, поэтому заработки возлюбленного ведущей пошатнулись. Сама же Василиса Фролова работала ранее в международном ивент-агентстве с украинскими корнями, а сейчас планирует вернуться в сферу коммуникаций. По словам знаменитости, с работой тяжело, а средства при этом нужны, поэтому она не стыдится браться за различные подработки.

"Я работала в международном ивент-агентстве с украинскими корнями. Сейчас очень надеюсь вернуться к работе в коммуникациях - это то, что умею и люблю. У мужа тоже компания в ивент-сфере, но, разумеется, это направление сейчас фактически на паузе. Ивенты не проводятся, все замерло. Поэтому вопрос заработка сейчас, честно говоря, очень болезненный. Мы ждем, как изменится ситуация и когда эта сфера сможет ожить. Финансовая подушка? Ее уже давно нет. Поэтому я постоянно в поиске - хватаюсь за любые возможности, подработки, проекты", - добавила ведущая.

Напомним, недавно Василиса Фролова отпраздновала 5-летие сына в Дубае. Ведущая также показывала, каким был день рождения Родиона.