Василиса Фролова откровенно призналась, что случайно забеременела во время первого секса со знакомым

Мужчина просто помог ведущей перевезти коробки в новую квартиру.

Украинская телеведущая Василиса Фролова ранее рассказывала, что ее отношения с отцом ее ребенка, продюсером Дмитрием Котеленцом, начались с беременности знаменитости.

Однако фаны не догадывались, насколько буквально можно воспринимать эти слова Фроловой. Так, в программе "Олицкая" молодая мама впервые откровенно рассказала, как ей удалось забеременеть в 43 года. По словам Василисы, отец ее ребенка появился в ее жизни довольно спонтанно.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец / viva.ua

Тогда ведущая завершала ремонт в своей квартире, а с Котеленцом, которого знала уже 15 лет, вела непринужденную переписку в соцсетях.

"Я долго искала эту квартиру, она сразу мне понравилась, я ее приобрела. Я там делала ремонт. Так случилось, что Дима, отец моего ребенка, вошел в мою жизнь очень неожиданно. Это произошло очень спонтанно. Это была переписка в соцсетях, это была очень веселая переписка. Хотя мы друг друга очень давно знаем, лет 15. Мы с ним просто переписывались и это оказалось очень весело. Он вдруг оказался у меня в гостях, я говорю, вот поехали перевозить коробки, я здесь переезжаю. И мы в пол пятого утра начали перевозить коробки с книгами. Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что мне надо было заземлиться и надо было там впервые переночевать, чтобы забеременеть", — рассказала Фролова.

instagram.com/vasyafrolova

На вопрос ведущей, то есть Василиса перевезла с Дмитрием все коробки, после чего у них случился первый секс и Фролова забеременела? Ведущая ответила: "Все ты правильно говоришь".

Сейчас Фролова говорит, что они с Котеленцом считают их отношения со дня беременности:

"Мы наши отношения считаем с беременностью. Он говорит:" Сколько мы там с тобой знакомы? Второй триместр?".

Василиса Фролова с сыном / instagram.com/vasyafrolova

Отметим, что на тот момент Фролова находилась в отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком. Они были вместе 11 лет. Как призналась Василиса, они даже вместе построили дом, в котором была детская комната.

"Детская была в доме, который мы строили. Потом я уходила, потом приходила. А вот построили дом и все равно не складывалось и детей я очень хотела, они не выходили. Я была уверена, что у меня уже не будет детей", — призналась ведущая.

Когда Фролова забеременела от Дмитрия, она сразу прекратила отношения с Александром.

"Мы плохо разошлись. В один момент и он это очень тяжело пережил. Я забеременела и сразу сказала, что все, извините, вот так ... Дима замечательный отец, я благодарна судьбе, что мы встретились", — сказала Фролова.

Напомним, месяц назад Василиса Фролова впервые показала отца своего ребенка. Знаменитость посетила юбилейную, 10-ю церемонию вручения музыкальных наград YUNA. На красной дорожке Василиса появилась не одна, а в компании любимого, продюсера Дмитрия Котеленца.

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