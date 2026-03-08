Василиса Фролова показала, как в Дубае отпраздновала 5-летие сына: "В армагеддоне между тревогами"

Василиса Фролова с сыном и мужем / © instagram.com/vasyafrolova

Реклама

Украинская телеведущая Василиса Фролова показала, как в Дубае встретила 5-летие сына от мужа, продюсера Дмитрия Котеленеця.

У сына знаменитости день рождения 7 марта. Кроме того, у Родиона в этом году еще и юбилей. Мальчику исполняется уже пять лет. День рождения сына Василиса Фролова встречала в Дубае, где живет с начала полномасштабной войны в Украине.

Ведущая организовала Родиону праздник. Знаменитость позвала друзей сынишки, которых угощала вкусностями, заказала торт-именинника, который был украшен изображением "Человека-паука", сделала импровизированную фотозону, где они все вместе делали фото и видео на память.

Реклама

Василиса Фролова отпраздновала день рождения сына / © instagram.com/vasyafrolova

Знаменитость говорит, что хоть и в Дубае и ухудшилась ситуация с безопасностью, однако она решила не откладывать на потом день рождения сына. Поэтому, по словам ведущей, праздник продолжался "между тревогами" и "в сплошном армагеддоне".

"В сплошном армагеддоне между тревогами празднуем жизнь. В свои пять Родик уже поймал кайф от танца. Пусть так будет всегда", - отметила знаменитость.

Василиса Фролова отпраздновала день рождения сына / © instagram.com/vasyafrolova

Напомним, Василиса Фролова с начала полномасштабной войны находится в Дубае. Однако в конце февраля ситуация с безопасностью в ОАЭ ухудшилась из-за атаки Ирана. Ранее Василиса Фролова рассказывала, как слышала взрывы и как видела сбивание ракеты.