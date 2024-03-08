Василиса Фролова показала редкое фото с мужем и 3-летнего сына – свою копию

Украинская телеведущая Василиса Фролова показала, как в Дубае отпраздновала трехлетие сына Родиона.

На странице в Instagram звездная мама разместила кадры, на которых позирует маленький именинник. Праздник сыну Фролова устроила в стиле его любимого героя – Супермена. Маленький Родион был в костюме супергероя, а место празднования украсили множеством разноцветных шаров и муляжем в виде небоскреба.

"Super age. Superman", — подписала фотографии Фролова.

Василиса Фролова поздравила сына с 3-летием / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Сын Василисы Фроловой / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Также на празднике присутствовал и муж ведущей и отец ее сына, продюсер Дмитрий Котеленец. Василиса поделилась снимком, на котором возлюбленный держит сына на руках, а она счастливая рядом с ними улыбается.

Василиса Фролова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Между тем, поклонники ведущей в комментариях под постом поздравили ее сына с днем рождения. А некоторые поинтересовались, ощущает ли ведущая кризис трех лет у ребенка:

"Я считала это всегда лучшим возрастом. Что касается кризиса — нам не привыкать, если бы это был самый большой кризис…" — ответила Фролова.

Напомним, недавно и сама Василиса Фролова отпраздновала день рождения. Ведущей исполнилось 46 лет. Праздник знаменитость встретила в кругу семьи и друзей в одном из украинских ресторанов в Дубае.

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