Василиса Фролова показала редкое фото с мужем: "Один случайный лайк изменил все"

Украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась редким фото со своим мужем, продюсером Дмитрием Котеленцем.

На странице в Instagram Василиса разместила кадр, где вместе с любимым и их сыном позирует на фоне небоскребов в Дубае. Под постом Фролова вспомнила, как случайно и стремительно начался их роман с Котеленцем:

"Лишь один случайный лайк сменил нафиг всю жизнь. Спасибо случайностям. Три года сплошного лайка. Если бы еще не проклятая война…" – подписала кадр ведущая.

Василиса Фролова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Как ранее рассказывала Василиса, они с Дмитрием до начала отношений знали друг друга достаточно давно. Однако начало романа было положено после их переписки в соцсети. Ведущая как раз завершала ремонт в своей квартире и предложила Котеленцу помочь ей перевезти вещи. Между Дмитрием и Василисой возникла страсть. Как рассказывала Фролова в одном из интервью: "Оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что мне нужно было заземлиться и нужно было там впервые переночевать, чтобы забеременеть".

Сейчас Фролова вместе с мужем и сыном находится в ОАЭ в Дубае. По словам ведущей, ее любимый, который в мирное время был продюсером, последние шесть лет работает для компании "Warner Brothers" за границей, куда с началом войны забрал жену и ребенка.

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