Василиса Фролова показала редкое романтическое фото со своим мужем

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова решила пообщаться со своими подписчиками, и у нее спросили о ее муже — Дмитрии Котеленце.

В частности, у знаменитости поинтересовались, общается ли она с любимым. Василиса с юмором ответила на вопросы.

"Спасибо, что напомнили. Надо и пообщаться", — в шутку ответила Фролова.

Василиса Фролова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Кроме того, знаменитость добавила фото, где она изображена с мужем и сыном Родионом. Правда, на снимке лица Дмитрия не видно, он спиной повернут к камере.

Отметим, сейчас Василиса Фролова находится с сыном и мужем в ОАЭ. Ведущая рассказывала, что Дмитрий, который в мирное время был продюсером, последние шесть лет работает для "Warner Brothers" за границей.

Сама же ведущая с самого начала полномасштабной войны потеряла свой заработок, поэтому сейчас ее обеспечивает любимый.

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