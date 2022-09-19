Василиса Фролова призналась, в каких отношениях находится с мужем и на какие деньги живет в Дубае

Известная ведущая Василиса Фролова поделилась подробностями личной жизни.

Знаменитость рассказала, что сейчас находится вместе с семьей в Дубае. За границей ведущая уехала еще в январе, ведь муж настоял. Он был убежден, что Россия нападет на Украину, поэтому следует обезопасить семью.

Василиса Фролова с сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Сейчас Василиса вместе с семьей живет в арендованном доме. Фролова из-за войны потеряла заработок, поэтому они живут на зарплату мужа, который работает для "Warner Brothers".

Впрочем, Василиса признается, что ей тяжело без работы, ведь она привыкла иметь свой доход.

"Я нахожусь в очень тяжелом эмоциональном состоянии, потому что вообще не привыкла не работать. Я никогда не была так долго без работы. У меня, конечно, была какая-то финансовая подушка, которая здесь очень стремительно исчезла. Я просто нахожусь в очень тяжелом состоянии, потому что не могу найти работу", — рассказала знаменитость в интервью Анне Олицкой.

Также Фролова призналась, в каких отношениях сейчас находится с мужем. В настоящее время ведущая с любимым понимают, что они должны поддерживать друг друга. Супруги сейчас сами в чужой им стране.

Василиса Фролова с сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Мы в таком шарике, из которого оба не можем выбраться. Мы должны друг друга поддерживать, и мы это делаем. Мы просто понимаем, что у нас здесь никого нет. Нам некуда бежать отсюда", — добавила Фролова.

Ранее украинская певица Наталка Карпа также поделилась подробностями личной жизни. Исполнительница рассказала об отношениях с мужем Евгением Тереховым, который ныне защищает Украину на передовой.

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