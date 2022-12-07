Василиса Фролова рассказала о своем муже и где он сейчас работает

Ведущая призналась, что последние шесть лет ее возлюбленный связан с ОАЭ.
Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая сейчас с годовалым сыном и мужем находится в ОАЭ, рассказала, чем ее избранник занимается.
По словам Фроловой, последние шесть лет ее муж Дмитрий Котеленец, в мирное время являвшийся телевизионным продюсером, сейчас работает для "Warner Brothers" в ОАЭ.
"Он связан с Арабскими Эмиратами. Последние шесть лет после войны, я имею в виду с 2014 года, он уже не работал телевизионным продюсером. Вообще так странно сложилось, что мы с ним работали параллельно на разных каналах. Он был коммерческим директором на разных каналах, и даже там, где я работала. Но так удивительно, что мы с ним никогда не пересекались", — сказала Фролова в интервью "Слава+".
Как ранее рассказывала Василиса Фролова, в январе она вместе с мужем и сыном уехала из Украины в ОАЭ, где ее муж работает. На этом настоял избранник Фроловой, ведь он был убежден, что Россия полномасштабно нападет на Украину.
Напомним, что отношения с Дмитрием Котеленцем у Василисы Фроловой завязались случайно. Как рассказывала ведущая, мужчина вошел в ее жизнь достаточно неожиданно – Василиса как раз завершила ремонт в своей квартире, а Дмитрий помог ей перевезти вещи. В тот же день между ними произошла интимная связь, после которой 43-летняя ведущая забеременела.
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