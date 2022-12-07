Василиса Фролова рассказала о своем муже и где он сейчас работает

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая сейчас с годовалым сыном и мужем находится в ОАЭ, рассказала, чем ее избранник занимается.

По словам Фроловой, последние шесть лет ее муж Дмитрий Котеленец, в мирное время являвшийся телевизионным продюсером, сейчас работает для "Warner Brothers" в ОАЭ.

Василиса Фролова с сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Он связан с Арабскими Эмиратами. Последние шесть лет после войны, я имею в виду с 2014 года, он уже не работал телевизионным продюсером. Вообще так странно сложилось, что мы с ним работали параллельно на разных каналах. Он был коммерческим директором на разных каналах, и даже там, где я работала. Но так удивительно, что мы с ним никогда не пересекались", — сказала Фролова в интервью "Слава+".

Василиса Фролова с мужем / Фото: viva.ua

Как ранее рассказывала Василиса Фролова, в январе она вместе с мужем и сыном уехала из Украины в ОАЭ, где ее муж работает. На этом настоял избранник Фроловой, ведь он был убежден, что Россия полномасштабно нападет на Украину.

Напомним, что отношения с Дмитрием Котеленцем у Василисы Фроловой завязались случайно. Как рассказывала ведущая, мужчина вошел в ее жизнь достаточно неожиданно – Василиса как раз завершила ремонт в своей квартире, а Дмитрий помог ей перевезти вещи. В тот же день между ними произошла интимная связь, после которой 43-летняя ведущая забеременела.

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