Василиса Фролова рассказала о своем психологическом состоянии после первых родов

Ведущая переживает состояние "бэби блюз".

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая в марте родила первенца, рассказала о своем психологическом состоянии после родов.

Так, в программе "Світсьтке життя" 43-летняя знаменитость поделилась, что сейчас она в состоянии так называемого "бэби блюза", симптомами которого могут быть страх, тревожность, слезливость, а также проблемы со сном и аппетитом.

"Надеюсь, что это не перерастет в депрессию, но это трудно, действительно. У меня была такая классная беременность, надеюсь, она во всех классная, и так резко все изменилось, так резко моя жизнь стала вовсе не моей, что я до сих пор не могу прийти в себя. Конечно, и фигура, и то, что в голове, все вокруг — все не то", — поделилась ведущая.

Несмотря на это, Фролова и ее избранник, продюсер Дмитрий Котеленец довольно активные родители. Так, пара уже посетила с крохотным малышом три концерта. Василиса призналась, что у сына нет няни и кайфует от материнства.

"Мы всегда вместе. У нас нет няни, только моя мама иногда приходит. Пока мы наслаждаемся отцовством и нам это очень нравится. Круглосуточно я сейчас с ребенком и удивительно, когда я выхожу по делам, ненадолго, на несколько часов, мне уже что-то не то. Я такая мама, не хочу пока его никому отдавать", — отметила телезвезда.

Малыша пара назвала Родионом, впрочем, влюбленные часто в шутку зовут сына Агюстом.

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Напомним, ранее Василиса Фролова рассказала, как едва не потеряла ребенка. Малыш закрутился в пуповине.

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