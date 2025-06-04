Василиса Фролова в бикини похвасталась эффектным похудением: "Тело лучше, чем 30 лет назад"

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

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Украинская телеведущая Василиса Фролова показалась в бикини и похвасталась эффектным похудением.

Знаменитость призналась, что никогда не была довольна своим телом. Однако она активно работает над собой. Ведущая говорит, что наконец настал тот момент, когда может спокойно надеть раздельный купальник и при этом не испытывать дискомфорт. По словам ведущей, сейчас ее тело выглядит гораздо лучше, чем тогда, когда ей было всего 17.

"Мне 47. И я впервые в жизни надеваю раздельный купальник с удовольствием. Как и каждая, пожалуй, я никогда не была довольна своим телом. Именно сейчас мое тело намного лучше, чем 30 лет назад. Только сейчас я в абсолютном кайфе от ежедневной йоги и начинаю по-настоящему слышать себя", - поделилась знаменитость.

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Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова говорит, что ей еще нужно работать над собой, чтобы достичь идеальной формы, чем она и продолжает заниматься. Помогает в этом знаменитости йога. Кроме того, ведущая находилась на ретрите в Индии. Фролова говорит, что достигла там потрясающих результатов. Знаменитость выполняла ежедневные процедуры и сидела на специально подобранной для нее диете.

"Да, еще много впереди, до идеальной формы еще придется попотеть, но это такой кайф - каждый раз немного перебарывать себя, делать чуть больше усилий и видеть результат. И Индия способствует этому процессу идеально: ежедневные процедуры и персональная диета делают чудеса", - делится ведущая.

Василиса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Напомним, недавно жена шоумена Тимура Мирошниченко посветила подтянутой фигурой в купальнике. Кроме того, Инна просто ошеломила идеальной растяжкой, выполнив шпагат на фоне гор.