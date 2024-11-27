Василиса Фролова в свадебном платье показала, как выходила замуж в ОАЭ за известного продюсера

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно объявила о замужестве, наконец-то показала фото со своей свадьбы с продюсером Дмитрием Котеленцем.

Праздничными снимками знаменитость поделилась в Instagram. В частности, ведущая показала, какой была ее свадьба за границей, а именно в ОАЭ. Громких празднований супруги не устраивали. Однако от свадебного платья Фролова не отказалась. Ведущая одела длинный белый довольно сдержанный наряд с кружевом и блестками. Тем временем муж знаменитости выбрал брюки и рубашку с гербом Украины. А вот 3-летнего сынишку Фролова одела в официальный костюм.

Василиса Фролова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Супруги устроили импровизированный фотосет сразу после того, как официально заключили брак. Таким образом семейство запечатлело в памяти важный момент в их личной жизни.

"Просто позвольте хорошим вещам случаться", — по-философски подписала снимки знаменитость.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Кстати, недавно Василиса Фролова показывала, как в ОАЭ узаконивала отношения. Ведущая делилась фото, на которой они с мужем как раз подписывали документы о заключении брака.

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