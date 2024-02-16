Василиса Фролова в золотистом платье показала, как в Дубае 46-летие праздновала

Украинская телеведущая Василиса Фролова сегодня, 16 февраля, отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 46 лет. Праздник знаменитость встретила в кругу семьи и друзей в одном из украинских ресторанов в Дубае, где живет после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На странице в Instagram ведущая разместила несколько снимков с празднования, где предстала в блестящем эффектном платье. Волосы именинница собрала в тугой хвост и украсила голову блестками. Свой образ Фролова дополнила массивными серьгами.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"С новым годом меня. Желаю в любое мгновение находить умение видеть счастье. Остаться ребенком и при этом не потерять адекват. Фильтровать главное и наконец правильно расставить гребаные приоритеты. Ощутить дом", — пожелала себе Фролова.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Подписчики страницы ведущей присоединились к поздравлениям и оставили много приятных слов под ее постом:

Поздравляю красавица! Года щедрого на чудеса!

Ты огонь! Страсть! Нежность! Женственность! А самое главное, ты – человечность! Обожаю и крепко-крепко обнимаю

Роскошная и одновременно простая. Звездочка, Вася, с днем рождения

Напомним, в начале февраля Василиса Фролова отметила день рождения своего сына Родиона и показала теплые солнечные фото с двухлетним мальчиком.

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