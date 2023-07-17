Василиса Фролова восхитила фото с мужем и сыном и призналась, что ее удивило в Швейцарии

Украинская телеведущая Василиса Фролова показала счастливые снимки с мужем Дмитрием Котеленко и сыном Родионом.

Как поделилась знаменитость, они с семьей уехали из ОАЭ в европейскую страну. Для путешествия семейство выбрало Швейцарию. Василиса сравнила две страны. Телеведущая призналась, что ее больше всего удивило в Швейцарии.

Муж Василисы Фроловой с сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

По словам Фроловой, в европейской стране гораздо чище воздух. Также в Швейцарии очень холодная вода из крана, чего не было в Дубае. Кроме того, знаменитость наконец-то может показать сыну настоящую радугу после дождя.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Что удивляет в Швейцарии после ОАЭ: прозрачный воздух, словно наконец-то протерли очки (оказывается, кислород можно есть, удивляться грязи, палкам в лесу, бесплатной траве и цветочкам). Холодная, даже ледяная вода из крана (контрастный душ оказался небывалой роскошью) ", – призналась Василиса.

Также знаменитость заметила, что в ОАЭ почти не живут пожилые люди, между тем в Швейцарии их немало. Кроме того, в европейской стране заботятся об окружающей среде и всегда сортируют мусор.

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Что удивляет в Швейцарии после ОАЭ: пожилые люди. Огромное количество интересных, довольных жизнью пенсионеров (Эмираты не очень приветствуют старение, им нужны работающие молодые резиденты, готовые платить и зарабатывать, поэтому люди после 60 там скорее редкость и исключения). Устойчивое потребление. 10 пакетов для мусора стоят 35 евро. И это не о ценах, а о размере не рассортированного мусора в отдельном кантоне", — рассказала Фролова.

Сын Василисы Фроловой / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Читайте также: