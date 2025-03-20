Василиса Фролова восхитила новыми фото с мужем и показала их встречу с Джамалой в ОАЭ

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая во время войны поселилась в ОАЭ, поделилась семейным контентом.

Так, в фотоблоге звезда рассказала, что с мужем продюсером Дмитрием Котеленцем и сыном Родионом провела время в популярном туристическом месте – мечети шейха Заида. Интересно, что компанию семье составила певица Джамала, которая тоже ненадолго приехала насладиться красотой и величием места силы.

"Недавно поняла, что в Эмиратах очень сложно найти тишину. Абсолютную тишину. Жизнь настолько бурная везде, что даже ночью через закрытые окна ощутим шум жизни. Уединиться для медитации или йоги и не слышать шума города даже в наушниках просто невозможно. И вот случилось чудо. Ошеломляющая тишина нашла меня в одном из наиболее популярных и мистических туристических спотов. Благодаря дорогой Джамале, которая наконец добралась до Абу-Даби хоть ненадолго, и озарила светом и надеждой нашу жизнь здесь, мы наконец-то побывали в наиболее магическом месте – архитектурном шедевре Мечети Шейха Заида", — написала Василиса.

Василиса Фролова с мужем и Джамалой / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова с семьей / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Джамала, в свою очередь, также опубликовала ряд фото после посещения мечети Заида. Как оказалось, посетить эту достопримечательность было давней мечтой исполнительницы. Поэтому она насладилась атмосферой, которая там царила.

"Еще 15 лет назад, когда я впервые побывала в ОАЭ, я мечтала посетить Абу-Даби, а особенно эту мечеть. Но тогда это было невозможно. Наконец моя маленькая мечта осуществилась. Я специально хотела увидеть мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахаяна, основателя ОАЭ, во время Рамадана, и она действительно поражает своим величием и красотой. Она настолько величественная и одновременно простая, что создает ощущение уюта. В какой-то момент мне просто захотелось заплакать от чувств, ведь повсюду царила невероятная умиротворенность", – поделилась впечатлениями звезда.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Мечеть шейха Заида / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова показала милые фото с мужем и тремя детьми и удивила, как малыши быстро подросли.

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