Василий Вирастюк официально развелся и признался, почему не женится на матери младших сыновей

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк официально развелся со второй супругой Инной, с которой 15 лет прожил в браке.

Окончательно суд принял решение 18 декабря 2024 года. Правда, как признается Вирастюк в комментарии Славе Демину, это могло произойти еще в начале июня, однако истица подала апелляцию, поэтому процесс затянулся на полгода.

"Уже официально развели. Это произошло 18 декабря 2024 года. Хотя предыдущее решение суда уже было в начале июня. Я настолько обрадовался, что написал тогда пост. Но, прочитав его, сторона истицы была не удовлетворена и подала апелляцию. Окончательное решение пришлось ожидать еще полгода. Уже нас окончательно развели", — рассказал спортсмен.

Василий Вирастюк с бывшей женой / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Сейчас Василий Вирастюк находится в отношениях с избранницей Ириной, которая родила ему двух сыновей. Вести возлюбленную под венец спортсмен не торопится. По словам нардепа, эту тему они не обсуждают и не думают о ней.

"О нашей женитьбе с Ириной, моей любимой, об этом еще рано говорить. Мы об этом пока не думаем", — добавил спортсмен.

Василий Вирастюк с новой возлюбленной Ириной / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Отметим, Василий Вирастюк прожил в браке со второй женой 15 лет. О разводе стронгмен объявил осенью 2023 года, а решение он принял еще раньше. Причиной тому стали новые отношения Вирастюка с избранницей Ириной. Спортсмен признался, что начал крутить роман с другой из-за того, что воспринял отъезд Инны с детьми за границу во время войны как измену. Наконец, новая избранница родила нардепу двух сыновей. Самый младший появился на свет 6 января этого года.

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