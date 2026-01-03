Василий Вирастюк почтил память трагически погибшей первой жены и показал ее архивное фото

Василий Вирастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк почтил память трагически погибшей первой жены Светланы.

Избранницы стронгмена не стало ровно 20 лет назад. Светлана погибла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте Паландокен в Турции во время схода снежной лавины. В своем Instagram Василий Вирастюк почтил память первой жены.

Стронгмен опубликовал архивное черно-белое фото Светлины. Вирастюк отметил, что уже 20 лет прошло с тех пор, как ее не стало. Совместному сыну супругов на тот момент было всего два с половиной года.

"Представляете, сегодня (2 января - прим. ред.) уже 20 лет с того дня, как погибла Светлана, моя первая жена, мама Адамчика. Ему тогда было всего два с половиной года", - высказался стронгмен.

Первая жена Василия Вирастюка / © instagram.com/vasylvirastyuk

Отметим, первая жена Василия Вирастюка - Светлана Забияка - трагически погибла 2 января 2006 года на горнолыжном курорте в Турции в результате схода снежной лавины. Трагедия произошла во время катания на лыжах в запретной зоне. Светлана получила удар в височную область, потеряла сознание, после чего под давлением снега наступила асфиксия.

