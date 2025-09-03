Василий Вирастюк показал 17-летнего сына от экс-жены и рассекретил, в какой вуз он поступил

Василий Вирастюк с сыном Олегом / © instagram.com/vasylvirastyuk

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк показал, как выглядит его 17-летний сын от экс-супруги, и рассказал о его образовании.

Олег в этом году окончил школу. Поскольку сын Василия Вирастюка увлекался IT-индустрией и компьютерными технологиями, то и будущую профессию выбрал соответствующую. Юноша подавал документы в разные четыре вуза, но в итоге поступил на бюджет в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Олег выбрал нелегкую специальность - инженерия программного обеспечения.

Сын Василия Вирастюка Олег / © instagram.com/vasylvirastyuk

"Сын, нелегкое ты дело и направление выбрал. Легко не будет, это я точно знаю, никто ничего тебе "не подарит". Полученные тобой знания - это твой успех и самореализация в будущем! Пусть все получается", - пожелал сыну нардеп.

Василий Вирастюк с сыном Олегом и мамой / © instagram.com/vasylvirastyuk

Отметим, Олег - сын Василия Вирастюка от второй жены, с которой он развелся со скандалом и судами. Также у бывших супругов есть сын Александр. Василий Вирастюк воспитывает сына Адама от первой жены, которая погибла в 2006 году.

Сейчас стронгмен находится в отношениях с младшей на 11 лет избранницей. У пары родилось двое общих сыновей - Владимир и Ярослав.