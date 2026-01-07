ТСН в социальных сетях

Гламур
531
1 мин

Василий Вирастюк показал своего подросшего годовалого сына от младшей на 11 лет возлюбленной

Спортсмен обнародовал фото Ярослава по случаю особой даты.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Василий Вирастюк

Василий Вирастюк / © instagram.com/vasylvirastyuk

Известный украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк порадовал редким фото своего младшего сына Ярослава от третьей гражданской жены, дизайнера Ирины Зинченко.

Так, знаменитость поделился радостной новостью в Instagram — его самому младшему сыну Ярославу на днях исполнился год. На фото малыш позирует в коляске, а гордый отец посвятил ему щемящие слова с пожеланиями счастливого детства и мира.

«День рождения. Нашему сыночку (самому младшему) Ярчику (Ярославу Васильевичу) сегодня (6 января — прим. ред.) исполнился годик. Пусть растет на радость нам здоровым и счастливым и обязательно под мирным небом», — восхитил многодетный отец.

Сын Василия Вирастюка Ярослав / © instagram.com/vasylvirastyuk

Сын Василия Вирастюка Ярослав / © instagram.com/vasylvirastyuk

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и засыпали семью теплыми словами.

  • Здоровья крепкого и счастливого детства

  • Поздравляю! Здоровья и счастья малышу, и сил родителям!

  • Пусть растет здоровым, счастливым и окруженным любовью. Мирного неба, радости и много светлых моментов вашей семье!

Отметим, Василий Вирастюк несколько лет живет в гражданском браке с украинским дизайнером Ириной Зинченко. Пара познакомилась в 2019 году, а романтические отношения начались после февраля 2022-го. В середине 2023 года у них родился сын Владимир, а 6 января 2025 года — Ярослав. Зинченко младше Вирастюка на 11 лет. Официального брака возлюбленные пока не планируют.

531
