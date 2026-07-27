Василий Вирастюк показался на могиле родного брата-спортсмена Романа, который умер семь лет назад

Василий и Роман Вирастюки

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Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк показался на могиле родного брата Романа Вирастюка — чемпиона Украины.

Знаменитость почтил память близкого человека. 27 июля прошло ровно семь лет, как не стало Романа Вирастюка. Мужчина умер после сложной операции на сердце, которая длилась 20 часов.

Василий Вирастюк почтил память брата в годовщину его смерти. Стронгмен посетил могилу Романа, который похоронен в Ивано-Франковске.

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«27 июля… Уже семь лет нет с нами Ромаси… Вечная память!» — написал стронгмен.

Могила Романа Вирастюка / © instagram.com/vasylvirastyuk

Отметим, Роман Вирастюк — старший брат Василия Вирастюка. Мужчина тоже был спортсменом, он занимался толканием ядра. Роман Вирастюк был бронзовым призером Чемпионата Европы 1994 года, 17-кратным чемпионом Украины, четырехкратным серебряным призером Кубка Европы, а на Олимпиаде 1996 года занял шестое место.

В 2005 году сердце спортсмена дало сбой. Тогда Роман Вирастюк перенес операцию по протезированию аорты и аортальных клапанов. 11 июля 2019 спортсмена экстренно прооперировали. Операция на сердце была сложная и длилась 20 часов. К сожалению, 27 июля 2019 года Романа Вирастюка не стало в возрасте 51 года.

Напомним, недавно журналист Константин Грубич почтил память покойной дочери. Жизнь Ольги оборвалась 12 июля 2014 года в возрасте 17 лет.

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