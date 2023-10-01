Василий Вирастюк после 15 лет брака со скандалом разводится с женой

Нардеп и стронгмен Василий Вирастюк сообщил, что после 15 лет брака разводится со своей супругой Инной.

Эту информацию он подтвердил на своей странице в Facebook. Вирастюк отметил, что расторгнуть брак инициатива его и принял он это решение в начале октября 2022 года.

Также нардеп поделился, что полюбовно экс-паре разойтись не удалось. В частности, Вирастюк отметил, что бывшая жена от него требует алиментов на двоих общих детей, но он такую сумму потянуть не может:

"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы чтобы они проживали со мной", – рассказал нардеп.

Василий Вирастюк разводится с женой / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

И добавил, что они с бывшей женой также делят через суд совместно нажитое за 15 лет супружеской жизни имущество:

"Распределение общего имущества: каким образом оно будет разделено, решит суд. Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами!" – рассказал стронгмен.

Василий Вирастюк с женой / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Василий Вирастюк с семьей / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Отметим, 28 сентября издание "Главком" написало, что Инна и Василий Вирастюк приняли решение о расторжении брака через 15 лет совместной жизни. В суде Инна рассказала, что из-за полномасштабной войны вместе с двумя детьми уехала из Украины и это повлияло на ее отношения с мужем. От бывшего женщина требует выплаты алиментов в размере 80 тысяч гривен в месяц. В свою очередь Вирастюк заявил, что не может платить такую сумму, ведь его зарплата составляет 33 тысячи грн. Кроме того, через суд экс-супруги делят общее имущество в виде четырех земельных участков и двух квартир.

Напомним, недавно о разводе с женой также сообщил солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец. Они были в браке тоже 15 лет и у них двое детей.

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