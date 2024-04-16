Василий Вирастюк признался, как познакомился с младшей на 11 лет любовницей и планирует ли жениться

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк рассекретил, как познакомился с младшей на 11 лет любовницей, которая родила ему сына.

Новую избранницу Вирастюка зовут Ириной, она на 11 лет его младше. Они познакомились в далеком 2019 году. Тогда Ирина подошла к Вирастюку, чтобы сфотографироваться. Общение же их началось уже в 2021 году, они нашли друг друга в Facebook.

Василий Вирастюк / Фото: скриншот с видео

"Познакомились случайно. Наше первое знакомство было очень случайным. Мы с женой Инной были в ресторане в Ивано-Франковске, и подошла группа девушек сфотографироваться. Вот это было наше первое знакомство. Возможно, это был 2019 год. Это первое случайное знакомство, а затем мы нашли друг друга в Facebook", — рассказал нардеп в интервью Славе Демину.

Романтические отношения между парой завязались не сразу. Их роман начался уже во время полномасштабной войны. Правда, тогда Вирастюк еще находился в отношениях с бывшей женой.

"Начали общаться в 2021 году, а восторг уже пришел потом, во время полномасштабной войны. Я сейчас влюблен и счастлив", — поделился стронгмен.

Василий Вирастюк / Фото: скриншот с видео

О женитьбе Василий Вирастюк пока не думает. Более того, нардепу еще нужно окончательно официально развестись.

"Не факт, это может быть гражданский брак. Мы не говорили о браке, где-то там какие-то намеки были, но мы не можем об этом говорить, потому что я еще в статусе женатого. Мы дождемся того момента, официального статуса, разойдемся по судам, а дальше будем видеть, как будем действовать", — добавил нардеп.

Напомним, ранее Василий Вирастюк рассекретил свою зарплату. Также нардеп признался, будет ли баллотироваться на второй срок.

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