Василий Вирастюк шокировал, как попал под ракетный обстрел в Донецкой области: "Едва не отошли в мир иноц"

Василий Вирастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

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Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк шокировал, как попал под ракетный обстрел в Донецкой области.

Бывший спортсмен вспоминает, что произошло это еще 2 апреля ровно год назад. Вирастюк тогда с другими коллегами вез военным автомобили, которые которые крайне необходимы для фронта. Впрочем, совсем рядом с гостиницей, где они остановились, произошел прилет. Стронгмен говорит, что оккупанты запустили ракеты, которые, по его убеждению, были кем-то специально наведены.

В конце-концов в результате обстрела все автомобили, кроме одного, сгорели и не подлежали ремонту. К сожалению, от вражеского прилета погиб мужчина. Что касается Василия Вирастюка и его коллег, то они получили незначительные ранения и контузии.

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Василий Вирастюк вспомнил, как попал под обстрел / © instagram.com/vasylvirastyuk

“Ровно год назад во время нашей поездки в Донецкую область к ВСУ по наводке администратора едва коллективно не отошли в мир иной. В результате: контузии коллег, незначительные ранения, семи автомобилям, кроме нашей, п*зда и, к сожалению, один погибший”, — вспомнил нардеп.

Напомним, оккупанты постоянно обстреливают Украину. Недавно ведущему Алексею Суханову лопнуло терпение. Шоумен гневно разнес россиян и путина.