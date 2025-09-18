Василий Вирастюк впервые показал двух сыновей, которых ему родила младшая на 11 лет возлюбленная

Василий Вирастюк / © facebook.com/vasyl.virastyuk

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк впервые показал всех своих потомков.

Так, в фотоблоге звезда обнародовал коллаж, где он позирует с пятью своими подросшими сыновьями-красавцами — 22-летним Адамом, 17-летним Олегом, девятилетним Александром, двухлетним Владимиром и восьмимесячным Ярославом. И это впервые, когда многодетный отец полностью показал двух самых младших сыночков от своей третьей гражданской жены Ирины.

Кроме того, знаменитость сообщил, что недавно решился набить тату, посвятив рисунок детям. И теперь на его руке виднеется надпись "А.О.О.В.Я" с определенным символизмом. Своим фото в публикации Василий объяснил, что каждая буква — первая буква имени каждого из сыновей.

Василий Вирастюк с сыновьями / © instagram.com/vasylvirastyuk

"Казацкому роду нет перевода. Мысль сделать такую татуировку появилась у меня девять лет назад, когда должен был родиться мой третий сын Саша. В течение восьми месяцев вместе с Виктором "BOSS" Карпенко не имели возможности встретиться, и вот только с пятой попытки мы это сделали. Адам (22 года). Олег (17 лет). Александр (9 лет). Владимир (2 годика). Ярослав (8 месяцев). Всех своих детей люблю безгранично, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми стать достойными людьми и обязательно счастливыми", — трогательно написал нардеп.

К слову, 51-летний Василий Вирастюк воспитывает пятерых детей. От первой жены, которая трагически погибла в 2006 году, он воспитывает сына Адама. От второго брака, который завершился скандальным разводом и судебными процессами, у Вирастюка есть сыновья Олег и Александр. Сейчас спортсмен счастлив в отношениях с младшей на 11 лет избранницей Ириной, с которой воспитывает двух общих сыновей — Владимира и Ярослава. К слову, возлюбленную звезда сначала скрывал, а потом все же показал ее на совместном фото с друзьями.